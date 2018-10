"Staatenbund"-Prozess mit Verteidiger-Plädoyers fortgesetzt

Am zweiten Tag im Prozess um 14 Mitglieder des "Staatenbund Österreich" im Grazer Straflandesgericht waren wieder die Anwälte am Wort. Die Pflichtverteidiger hielten ihre Statements eher kurz, betonte aber alle, wie absurd die Idee eines Staatsstreiches durch die Beschuldigten sei. Einigen der Angeklagten wird ja versuchte Bestimmung zum Hochverrat vorgeworfen.

Der Staatsanwalt hatte am ersten Verhandlungstag erklärt, die 14 Pflichtverteidiger würden alles sagen, um ihre Mandanten zu entlasten, wenn nötig auch, dass “der Himmel grün ist”. Diese Äußerung hatte offenbar alle Rechtsanwälte entzürnt, denn jeder ging in seiner Gegenäußerung darauf ein, bevor er zu den eigentlichen Tatbeständen kam.

Einer der Verteidiger betonte, bei den hier sitzenden Personen handle es sich um “keine wirklich schlechten Menschen.” Seiner Meinung nach wäre es unmöglich gewesen “mit diesem einfältigen Brief das Bundesheer dazu zu bringen, einen Staatsstreich zu unterstützen”. Die Hauptangeklagten sollen laut Anklage versucht haben, das Militär mit selbstverfassten Haftbefehlen zur Festnahme von Regierungsmitgliedern zu bewegen. Ein Brief an Wladimir Putin fand sich auch, in dem die Präsidentin des “Staatenbundes” um Hilfe bei der Erlangung der Macht in Österreich ersuchte.