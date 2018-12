"Staatenbund": Letzte Zeugen im Prozess befragt

Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag der Prozess gegen 14 Mitglieder des "Staatenbund Österreich" fortgesetzt worden. Den Angeklagten wird zum Teil versuchte Bestimmung zum Hochverrat vorgeworfen, alle zusammen müssen sich wegen Bildung einer staatsfeindlichen Organisation verantworten. Diesmal wurden letzte Zeugen gehört, außerdem Videomaterial gesichtet.

Auf dem Programm stand die Befragung einiger Zeugen in Zusammenhand mit der Exekution eines der Angeklagten in der Weststeiermark. Der Mann hatte nämlich an der Präsidenten des Oberlandesgericht, den Vizepräsidenten sowie drei weitere Personen Briefe geschrieben. Er forderte von jedem 25.000 Euro, falls sie sich nicht “legitimieren” könnten. Sowohl Präsident Manfred Scaria als auch sein Stellvertreter, Andreas Haidacher, gaben an, die Briefe gar nicht erhalten zu haben. Die Schreiben wanderten – wie alle Beschwerden – zu Ombudsstelle und von der gleich weiter zur Oberstaatsanwaltschaft zur Überprüfung, ob ein strafbarer Sachverhalt vorliegt.