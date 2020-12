Staat springt künftig bei Insolvenzen in Reisebranche ein

Zur Absicherung von Kundengeldern in der Reisebranche kann künftig im Falle einer Insolvenz der Staat einspringen - mit einem neuen Haftungsrahmen von 300 Mio. Euro. Da die bisherige Versicherungslösung mit Jahresende ausläuft und sowohl die Assekuranz- als auch die Bankenbranche in der Coronakrise hier auf der Bremse stehen, hat der Nationalrat am Donnerstag den neuen Haftungsrahmen zur Absicherung als eine vorübergehende Lösung beschlossen.

Wegen der Coronakrise hätten mittlerweile alle Versicherer ihr Angebot für Pauschalreiseversicherungen in Österreich eingestellt - damit stehe den Reisebüros aber das Wasser bis zum Hals, so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) dazu. Nur mit einer solchen Insolvenzabsicherung für Veranstalter könnten die dran hängenden Reisebüros auch Reisen anbieten. "Dieses Paket ist also nicht nur für Reiseveranstalter, sondern auch für Reisebüros überlebenswichtig."

Dieses Insolvenzabsicherungs-Paket für Pauschalreisen sei ein wichtiger Schritt, um die Reisebüros vor dem Ruin zu bewahren, so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP): "Mit dem 300-Mio.-Euro-Schutzschirm ermöglichen wir unseren Unternehmen weiterzumachen." Erreicht wird die Haftung für die Branche mit einem Abänderungsantrag zum KMU-Förderungsgesetz. Denn ohne Insolvenzschutz für die Kundengelder dürfen Reiseveranstalter keine Pauschalreisen anbieten, da die EU-Pauschalreiserichtlinie einen vollen Insolvenzschutz vorschreibt. Eingebracht werden können die Haftungsansuchen im Kundenportal der ÖHT (Österreichische Hotel- und Tourismusbank).

Bekanntlich zähle die Reisebranche mit fast 2.700 Betrieben zu den Hauptbetroffenen der Coronakrise - dabei handle es sich in Österreich großteils um KMU mit ein bis neun Beschäftigten, so das Tourismusministerium. Rund 800 Reisebüros würden auch als Reiseveranstalter bzw. Vermittler von verbundenen Reiseleistungen auftreten und hätten Kundengelder gemäß Pauschalreiseverordnung für den Fall einer Insolvenz abzusichern. Von dem "Marktversagen" - weil es keine ausreichenden kommerziellen Absicherungen gibt - sei die Hälfte aller heimischen Reisebüros betroffen, das könne nur "mit einem vorübergehenden staatlichen Eingriff ausgeglichen werden". Dabei hat die Zeit gedrängt: Denn die HDI mit rund 50 Prozent Marktanteil bei den Veranstaltern in Österreich - steigt Ende 2020 aus der Versicherung aus, damit hätten viele Veranstalter keine Absicherung gehabt und damit auch nicht die Kunden für ihre Geldleistungen.

Zugunsten von Hotellerie und Gastronomie nimmt der Nationalrat noch weitere Erleichterungen vor: Die derzeit mit Jahresende befristete Umsatzsteuersenkung auf 5 Prozent wird bis Ende 2021 verlängert, das betrifft Speisen und Getränke (Restaurant, Gasthaus, Kaffeehaus, Würstelstand, Catering etc.), sowie alkoholfreie und alkoholische Getränke, gewerbliche Beherbergung, Pensionen, Privatzimmervermietungen, Museen, Theateraufführungen, Tierparks, Kinos.