Staat muss weniger Geld ausborgen als erwartet

Die Oesterreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) muss heuer weniger Geld für den Staat aufnehmen als bisher geplant. Sie hat heute den Finanzierungsplan für 2021 revidiert, um der verbesserten fiskalischen Situation Rechnung zu tragen. Die Defizitprognose des Finanzministeriums gemäß den im Nationalrat präsentierten Budgetzahlen fällt jetzt geringer als im Mai aus. Heuer werde man keine neue Bundesanleihe mehr begeben, sagte OeBFA-Geschäftsführer Markus Stix zur APA.

Im Mai 2021 war der Finanzierungsplan für heuer nach oben revidiert worden, nun wurde er nach unten abgeändert. Dies sei der besonderen Situation in Folge der Coronapandemie geschuldet. In "normalen Finanzierungsjahren" gebe es zwar auch durchaus Abweichungen vom budgetierten Volumen, "aber nicht in so einer Größenordnung wie jetzt", erläutert Stix. Die Schwankungsbreite vom Finanzierungsvolumen sei heuer und im vorigen Jahr "extrem" ausgefallen.