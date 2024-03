StA Wien sieht mehr schwere Gewalt bei Jugendlichen

Ein Drittel aller Anzeigen, die im Vorjahr bei den heimischen Strafverfolgungsbehörden angefallen sind, hat die Staatsanwaltschaft (StA) Wien bearbeitet. Von österreichweit 210.708 angefallenen Verfahren, die die Zuständigkeit eines Landesgerichts begründeten, entfielen 69.337 auf die StA Wien, wo sie von 123 Staatsanwältinnen und Staatsanwälten bearbeitet wurden. Ein spezielles Augenmerk galt dabei auch der Jugendkriminalität, wie Behördenleiterin Martina Obenaus betonte.

Die Anklagebehörde sei aufgrund steigender Anzeigen und neuer Kriminalitätsformen - vor allem im Bereich des Cyber-Crime - mit Herausforderungen konfrontiert, stellten Obenaus und Mediensprecherin Nina Bussek am Donnerstag bei einem Medientermin vor Journalistinnen und Journalisten fest. "Im Bereich der Jugendkriminalität beobachten wir seit einiger Zeit, dass Raub, Erpressung, schwere Gewaltdelikte zunehmen. Die Gewaltbereitschaft ist in diesem Bereich gestiegen. Während wir früher vor allem minderschwere Raube hatten, sind es nun oft Raubüberfälle mit Waffen und in organisierter Form", sagte die Behördenleiterin.

Bezogen auf jüngste, schlagzeilenträchtige Fälle - den mutmaßlichen Missbrauch einer Zwölfjährigen durch eine Gruppe Jugendlicher in Favoriten sowie ein in einer Wohnung in Simmering tot aufgefundenes 14-jähriges Mädchen - ließ Obenaus mit einer Bemerkung aufhorchen. Der Staatsanwaltschaft sei teilweise eine "Diskrepanz" zwischen der medialen Berichterstattung "und der Faktenlage" aufgefallen. Das erschwere einerseits die Ermittlungsarbeit und verletze andererseits höchstpersönlichen Lebensbereich von Betroffenen und Verdächtigen. Obenaus rief daher zu einer "seriösen, richtigen Berichterstattung" auf.

Im so genannten Finlink-Verfahren deuten erste Spuren zu Tatverdächtigen in Holland. Diese hatten per SMS Opfern eine vermeintliche Schuld ans Finanzamt vorgemacht und eine angebliche Pfändung in den Raum gestellt. Mittels eines angehängten Links wurden die Betroffenen aufgefordert, die Schuld zu begleichen. Laut Bussek sind seit Februar vergangenen Jahres 1.500 Personen diesem Schwindel auf den Leim gegangen. Im so genannten Second-Hand-Verfahren gibt es wiederum 2.000 Opfer, der angerichtete Schaden macht 2,5 Millionen Euro aus. Die Betrüger, die im Baltikum und in der Ukraine vermutet werden, hatten auf Verkaufsplattformen wie Willhaben mit gefälschten Screenshots und Fake-Identitäten per Chat oder E-Mail die Bankdaten der Geschädigten erlangt und von deren Konten Geld abgezogen.