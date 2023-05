St. Pöltens Frauen verlieren erstmals seit fünf Jahren

Der SKN St. Pölten ersten Matchball auf den achten Meistertitel in Serie in der Frauen-Fußball-Bundesliga mit einer fast historischen Niederlage vergeben. Die Niederösterreicherinnen kassierten Sonntagmittag gegen die drittplatzierte Spielgemeinschaft SCR Altach/FFC Vorderland mit einem 0:1 (0:0) die erste Niederlage in einem nationalen Pflichtspiel seit fast fünf Jahren und verspielten damit die vorzeitige Meisterparty im eigenen Stadion.

St. Pölten musste sich durch ein Tor von Eileen Campbell (68.) erstmals seit 27. Mai 2018 (0:1 gegen Sturm in der Liga) einem nationalen Konkurrenten geschlagen geben und geht mit fünf Punkten Vorsprung in die abschließenden zwei Runden. Verfolger Sturm Graz wahrte mit einem 5:3 (1:0)-Auswärtssieg bei Wacker Innsbruck die Titelchance. Die Steirerinnen lagen in Innsbruck mit 2:3 (62.) zurück, schafften im Finish durch Gina Marie Steiner (86., 90.) und Lilli Purtscheller (88.) aber noch die Wende.