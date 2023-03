St. Pölten stürzt Blau-Weiß Linz von der Spitze der 2. Liga

Der SKN St. Pölten ist nach der 19. Runde der 2. Fußball-Liga neuer Spitzenreiter. Die Niederösterreicher fuhren am Freitagabend bei den Young Violets Austria Wien einen 2:0-Pflichtsieg ein und zogen an Blau-Weiß Linz vorbei. Die Oberösterreicher liegen bei Punktegleichheit nur aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs zurück, für sie endete eine imposante Siegesserie mit einem 1:1 beim SV Lafnitz. Der SV Horn rutschte nach einem 1:3 beim FC Liefering auf Rang drei ab.

Für die Linzer verlief die Auswärtspartie in der Steiermark zuerst nach Wunsch. Der 20-jährige Franzose Fally Mayulu, dessen Sommerwechsel zu Bundesligist Rapid beschlossene Sache ist, zog auf Tormann Andreas Zingl zu und ließ ihm mit einem Heber keine Chance (27.). Für den Mittelstürmer war es bereits der neunte Saisontreffer. Für den neunten Sieg in Serie reichte das nicht, da Linz-Tormann Nicolas Schmid an einer Flanke vorbeiflog und Sebastian Feyrer so am Fünfereck einschießen konnte (51.). Die Linzer gaben erstmals seit einem 1:2 beim FAC am 2. Oktober 2022 wieder Punkte ab.