St. Pölten und GAK nach Siegen weiter nach Punkten gleichauf

Der SKN St. Pölten hat seine Position an der Spitze der 2. Fußball-Liga gehalten. Die Niederösterreicher setzten sich am Freitagabend bei Schlusslicht SKU Amstetten mit 1:0 durch und fixierten im sechsten Spiel den bereits fünften Sieg. Den gab es auch für Verfolger GAK mit einem Heim-1:0 gegen Bundesliga-Absteiger SV Ried. Die Steirer liegen nur aufgrund des schlechteren Torverhältnis auf Rang zwei. Den Innviertlern fehlen als Liga-11. schon elf Punkte auf die Spitze.

St. Pölten gab nach einer ausgeglichenen Anfangsphase im Niederösterreich-Duell klar den Ton an, hatte aber vor der Pause mehrmals im Abschluss Pech. So klatschte etwa ein Kopfball von Ex-Bundesliga-Stürmer Dario Tadic von der Latte zurück (26.). Nach dem Seitenwechsel konnte der Favorit seine Überlegenheit in zumindest ein Tor ummünzen. Andree Neumayer staubte nach einem abgewehrten Dombaxi-Schuss von innerhalb des Strafraums in der 68. Minute entscheidend ab.