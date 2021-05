St. Pölten nach 0:2 gegen Admira abgeschlagen Letzter

Die Lage für den SKN St. Pölten in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga wird immer düsterer. Die Niederösterreicher kassierten am Samstag beim Debüt von Coach Gerald Baumgartner beim Vorletzten Admira eine 0:2-Niederlage und liegen drei Runden vor Schluss schon fünf Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Spitzenreiter Hartberg spielte gegen Ried daheim 1:1 und baute den Vorsprung auf die Austria auf drei Punkte aus, weil die "Veilchen" in Altach 1:2 verloren.

Für St. Pöltens Neo-Coach Baumgartner wird eine schwer Mission zum Himmelfahrtskommando. In einer Partie Marke "Abstiegskampf" unterlag das Schlusslicht in der 29. Runde bei der Admira, die dank der Treffer von David Atanga (32.) und Roman Kerschbaum (87.) bzw. des vierten Punkts im zweiten Spiel unter Trainer Klaus Schmidt wieder Hoffnung schöpfte. Drei Runden vor Saisonende liegen bereits fünf Punkte zwischen den beiden Kontrahenten am Tabellenende.

Der TSV Hartberg hat den siebenten Platz und damit die Topposition in der Qualigruppe der Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Nach dem Heim-1:1 SV Ried liegen die Oststeirer nun drei Punkte vor der Wiener Austria. Ried ist mit zwei Punkten weniger als die Violetten Neunter und hat sich aller Abstiegssorgen so gut wie entledigt. Die spielerisch bescheidenen Oberösterreicher gingen in der 49. Minute durch einen Volleyschuss von Ante Bajic in Führung. Auf der Gegenseite schaffte mit Stefan Rakowitz in der 82. Minute ebenfalls ein eingewechselter Spieler den Ausgleich, allerdings aus Abseitsposition.

Altach hat sich im Kampf um den Klassenerhalt mit einem Sieg über die Wiener Austria einen Polster herausgespielt. Die Rheindörfler bezwangen die Violetten am Samstag in der 29. Runde der Fußball-Bundesliga dank Toren von Stefan Haudum (17.) und Manfred Fischer (41.) mit 2:1. Manprit Sarkaria erzielte den späten Anschlusstreffer für die Austria (93.). Auf Schlusslicht St. Pölten haben die Altacher damit drei Runden vor Schluss sechs Punkte Vorsprung.