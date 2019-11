St. Karl feierte Patrozinium

Kaum eine Pfarre hat eine so persönliche Beziehung zu ihrem Kirchenpatron wie St. Karl: immerhin war der berühmte Kardinal zu Lebzeiten auf Besuch in Hohenems.

Deswegen ist auch die Feier des Patroziniums immer ein besonderer Anlass. Dieses Jahr bildete die „Jugendmesse“ von Joseph Haydn am vergangenen Sonntag den musikalischen Rahmen, gestaltet vom Kirchenchor St. Karl mit Solisten und Instrumentalisten des Landeskonservatoriums Feldkirch. Der freudig-beschwingte Hintergrund der Musik übertrug sich auf die ganze Feier und die Stimmung der Gemeinde. Auf diese Weise erfuhr das Pfarrleben in St. Karl wieder eine Bereicherung, an die sich alle Teilnehmer gerne erinnern werden.