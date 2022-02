St. Josefsheim: Vom Geburts- und Krankenhaus zum Hostel mit Eventlocation

all

all

self

self

Das Gebäude weckt noch heute besondere Erinnerungen und ist aus der Gemeinde nicht wegzudenken. Die Silvretta Montafon hat nun eine neue Nutzung für das alte denkmalgeschützte Gemäuer gefunden. Es wurde in rund 400 Tagen saniert und restauriert und als Hostel, Restaurant und Eventlocation wiedereröffnet.

Erstes Hostel im Montafon

In den Obergeschossen des St. Josefsheim gibt es seit Dezember das erste Hostel im ganzen Montafon. Es bietet leistbares Wohnen auf Zeit, mitten im Zentrum, mit direktem Zugang zum Skigebiet und in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Gestaltung und Design orientieren sich an der Montafoner Tradition. Die bequemen Schlafkojen bestehen aus Vollholz, das Ambiente ist gemütlich.