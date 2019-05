SSV U14 an der Spitze

Die Nachwuchshandballerinnen vom SSV Dornbirn Schoren krönen sich zum österreichischen Meister.

Dornbirn. Die U14-Mannschaft des SSV Dornbirn Schoren vom Trainerteam Emanuel Ditzer und Simon Berkmann holte kürzlich in Graz souverän die österreichische Meisterschaft und wiederholte damit den Erfolg vom letzten und vorletzten Jahr, wo dies bei den U13- und U12-Meisterschaften gelang.

Schon in der Vorrunde gewannen die Dornbirnerinnen beide Spiele gegen den Vöslauer HC (26:8) und den UHC Graz (18:12) souverän und standen damit als Gruppensieger im Halbfinale. Auch den Halbfinalgegner aus Wien, die UHC Admira Landhaus, wies man klar in die Schranken und löste so das Finalticket.