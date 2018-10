SSV U 14 – 1 erfolgreich in der Württemberg-Oberliga

Dornbirn. Die U14-Mannschaft des SSV Dornbirn Schoren um das Trainerduo Emanuel Ditzer und Simon Berkmann behauptet sich aktuell eindrücklich in der sehr starken Württemberg-Oberliga.

Nach dem Gewinn der U13-Staatsmeisterschaft, konnte sich das Team für die Württemberg-Oberliga qualifizieren. Dies ist die höchste Spielklasse, in der eine Vorarlberger Jugendmannschaft in Deutschland spielberechtigt ist. Hier treffen die SSV-Girls als einziger Vorarlberger Vertreter auf sehr starke Nachwuchsmannschaften aus Württemberg wie Frisch Auf Göppingen oder TV Nellingen. Überhaupt spielt sich diese Liga, bis auf Dornbirn, im Großraum Stuttgart ab. Dies heißt für die Dornbirner weite und zeitaufwendige Reisen zu den Auswärtsspielen. „In dieser Saison müssen fast 3500 Kilometer zu den gegnerischen Hallen zurückgelegt werden. Um dies möglichst sicher und komfortabel zu gewährleisten, wurde der bisherige Vereinsbus durch einen neuen auf dem letzten Sicherheitsstand befindlichen VW Caravelle ersetzt“, erklärt SSV-Jugendleiter Christof Bohle.

Nach vier gespielten Partien befinden sich die Dornbirner Mädchen derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Vergangenes Wochenende musste man sich erstmals mit 24:22 knapp geschlagen geben. Gegner war der Tabellenführer von Weilimdorf/Feuerbach. „Mit einer besseren Chancenauswertung wäre auch ein Sieg möglich gewesen. Gegen die Mannschaften von Nellingen, Neckar-Kochen und RW Neckar konnten wir uns zuvor mit einem Plus von mindestens sieben Toren klar durchsetzen“, so Coach Emanuel Ditzer. „Wir wussten, dass wir eine sehr starke Mannschaft haben. Dass wir aber in der Oberliga so gut mithalten und manche Spiele regelrecht dominieren, ist eine kleine Überraschung und zeugt für die sehr gute SSV-Nachwuchsarbeit in den vergangenen Jahren. Auch das knapp verlorene Spiel ist kein Beinbruch für uns. Nur mit starken Gegnern können wir uns weiterentwickeln“, ergänzt Trainer Simon Berkmann.