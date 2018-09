SSV Spielerinnen im Nationalteam-Einsatz

Keine Punkte für die SSV Damen gab es im zweiten Spiel gegen Graz.

Dornbirn. Gleich sechs Spielerinnen des SSV Dornbirn Schoren sind Ende September für die österreichischen Nationalteams im Einsatz. Julia Feierle und Johanna Rauch wurden vom Nationalteamtrainer Herbert Müller ins Frauennationalteam einberufen. Sie bestreiten nach einem Lehrgang in der Südstadt zwei freundschaftliche Länderspiele in Madrid gegen Spanien.

Für das Juniorinnennationalteam Jahrgang 2000 sind Adriana Marksteiner und Martina Milicevic unter Teamtrainer Helfried Müller im Einsatz. In Prag stehen zwei Freundschaftsspiele gegen Tschechien auf dem Programm. Auch Denise Fuchs und Marie Huber absolvieren unter der Führung von Teamtrainerin Simona Spiridon einen Trainingslehrgang der Jugendnationalmannschaft Jahrgang 2002.

Niederlage in der WHA

Weniger Grund zum Jubeln gab es beim zweiten Spiel in der WHA. Dabei mussten Dornbirns Handballerinnen eine Niederlage gegen HIB Graz einstecken. Wie schon im letzten Spiel, war die erste Hälfte nicht die Stärke der SSV Akteurinnen und man lag in der Pause 11.15 im Rückstand gegen Graz. Im Anschluss kämpften sich die Dornbirnerinnen wieder bis auf zwei Tore heran. Gerade Johanna Rauch hielt den SSV mit schlussendlich zehn erzielten Treffern immer wieder im Spiel. Trotzdem musste man sich am Ende 26:23 geschlagen gegeben. Die Enttäuschung auf Dornbirner Seite war groß.