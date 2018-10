SSV Nachwuchs mit starken Leistungen

Die U16 des SSV Dornbirn Schoren mischt derzeit im Spitzenfeld der Bezirksliga Bodensee-Donau mit.

In der Sommerpause gab es einen großen Umbruch im U16 Team. Gleich sechs noch für die U16 spielberechtigten Leistungsträgerinnen wechselten fix in die WHA U18 Mannschaft. Zugänge kamen hauptsächlich von der eigenen U14 Mannschaft. Mit dieser neuen Mannschaftskonstellation qualifizierte man sich erfolgreich für die Bezirksliga Bodensee – Donau. In dieser Liga treffen die SSV-Mädchen auch auf die Vorarlberger Mannschaften von Feldkirch, Hohenems, Lustenau und Bregenz.

„Hohenems war schon in den letzten Jahren der unangenehmste Gegner. In deren Halle taten sich unsere Mädchen traditionell immer schwer“, so Judit Grandpierre. Zudem verstärken seit dieser Saison drei ehemalige Spielerinnen vom HC Hard die Hohenemser Mannschaft. Dass die Dornbirnerinnen aber von der ersten Minute an das Spiel in ihrer Hand hatten, mit dem war nicht zu rechnen. Speziell die junge Garde gab den Ton in der Herrenriedhalle an. Als Belohnung gab es einen nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg. Das Spiel endete mit 26:19 für Dornbirn.