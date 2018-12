SSV Dornbirn Schoren U14-2 erfolgreich gegen Wangen

Die U14-2 feierte einen 21:18 Sieg gegen MTG Wangen.

Dornbirn. Die junge Truppe des SSV U14-2 Team mit dem Trainerduo Judit Grandpierre und Adriana Marksteiner hat in den letzten Monaten eine erfreuliche Entwicklung hingelegt. Am Saisonanfang mussten sich die SSV-Mädchen mit teils knappen Niederlagen begnügen. Nach dem verlorenen Hinspiel in Wangen konnten die Allgäuerinnen nun am vergangenen Wochenende in die Schranken gewiesen werden.

Die Mädchen der U14-2 sind gegenüber der U14-1, welche ja in der WOL (Württemberg Oberliga) spielen, im Schnitt ein Jahr jünger. Einige von ihnen könnten noch in der U12 spielen. „Da fehlt es vor allem noch an körperlichen Voraussetzungen. Trotzdem konnten sie sich auch gegen ältere und vor allem körperliche Mannschaften durchsetzen und sich für die Württemberg Landesliga qualifizieren“, so Coach Judit Grandpierre. Erstmalig in der SSV-Vereinsgeschichte spielt Dornbirn mit zwei U14 Mannschaften in der höchsten (BWO) und zweithöchsten Jugendliga (LL-2) von Württemberg.

Mannschaft mit Potenzial