SSV Dornbirn/Schoren erfüllt die Pflicht

Programmgemäßer Heimsieg der Fridrikas-Mannschaft gegen das Schlusslicht

Dornbirn lag ab der fünften Spielminute in Führung und als Katarina Gladovic zur Mitte der ersten Halbzeit zum 10:4 einnetzte, nahm der Gästertrainer sein erstes Timeout. Dieses hatte aber keine große Auswirkung auf das weitere Spielgeschehen. Dornbirn zog weiter sein Angriffsspiel mehr oder weniger von allen Positionen durch und die Gäste scheiterten hingegen meist an sich selber. Gegnerische Bälle, die dennoch in Richtung Tor flogen, wurden immer wieder von einer glänzend aufgelegten Andjela Roganovic entschärft. Bei 17:10 wurden die Seiten gewechselt.