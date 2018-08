Squeeze-Out bei Buwog wird Anfang Oktober abgesegnet

Wie davor die conwert AG soll auch die ebenfalls vom deutschen Wohnungsriesen Vonovia übernommene Buwog AG rasch in der Vonovia aufgehen, die schon 90,73 Prozent an der Buwog hält. In der ordentlichen Buwog-Aktionärsversammlung am 2. Oktober soll der Gesellschafterausschluss (Sqeeze-Out) gegen eine angemessene Barabfindung beschlossen werden, teilte die Buwog AG am Freitag mit.

Die Höhe der Barabfindung steht mit 29,05 Euro je Buwog-Aktie bereits seit 12. August fest, fix ist nun der HV-Termin. Die Buwog verfügte zuletzt über rund 48.800 Bestandseinheiten. Die Vonovia SE ist der größte deutsche Wohnungskonzern. Per Ende Juni verfügte sie über ein Immo-Portfolio von 344.685 Wohneinheiten, davon entfielen auf die Buwog und conwert in Deutschland 45.761 Wohneinheiten und in Österreich 23.215 Wohneinheiten, geht aus dem Vonovia-Halbjahresbericht von Freitag hervor.