Spritzige "Fledermaus" bei Herbsttagen Blindenmarkt

30 Jahre Herbsttage Blindenmarkt: Aus diesem Anlass bescheren die Festspiele ihrem Publikum eine prächtige, spritzige, quicklebendige Jubiläums-"Fledermaus". Bei der Premiere am Freitagabend in der Ybbsfeldhalle gab es Standing Ovations für alle Mitwirkenden, insbesondere für Michael Garschall, Gründer und Intendant der Herbsttage.

Heuer werden 15.000 Besucher erwartet, in den vergangenen drei Jahrzehnten sind insgesamt 250.000 Festspielgäste zu den Operettenaufführungen nach Blindenmarkt gekommen: Eine stolze Bilanz, die Garschall nicht zuletzt darauf zurückführt, dass das Genre hier "jung, frech, modern" umgesetzt wird. Regisseur und Bühnenbildner Marcus Ganser hat diese Vorgabe hervorragend erfüllt und das populäre Werk von Johann Strauss mit schmissigen Revue- und Showelementen versehen.

Vor allem beeindrucken die optische Opulenz (gelungene Kostüme: Andrea Hölzl) und die Rasanz des Geschehens, speziell in den frischen Choreografien von Monica Ivona Rusu-Radman. In Gernot Kranners Textfassung finden sich immer wieder aktuelle Anspielungen. Eisenstein muss ins Gefängnis, weil er zu einem Polizisten "Oida" gesagt hat, beim Prinzen Orlofsky steigt eine Ibiza-Party ("Die dreckigen Zehennägel kenne ich"), und am Ende lautet das Resümee: "Das alles war nur a b'soffene G'schicht!"