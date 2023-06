Sprit in Italien teurer, Slowenien und Kroatien billiger

Wer über Fronleichnam nach Italien mit dem Auto fährt, sollte jedenfalls noch in Österreich tanken, rät der ÖAMTC. Super werde dort laut aktuellster Statistik der EU-Kommission durchschnittlich um 1,818 und Diesel um 1,662 Euro verkauft. Ein Tankstopp bei slowenischen Tankstellen lohne sich hingegen. Hier koste Super durchschnittlich 1,402 und Diesel 1,450 Euro je Liter. Noch günstiger seien die Preise aktuell in Kroatien. Super wird dort um 1,368, Diesel um 1,389 angeboten.

In Österreich sind die Kraftstoffpreise im Monatsvergleich erneut leicht zurückgegangen - bei Super um 5,2 Cent auf 1,547 Euro, beim Diesel um 8,9 Cent auf 1,479 Euro. Auf Autobahntankstellen würden noch immer Preise von mehr als 2 Euro pro Liter verrechnet. Im Bundesländervergleich ist das Tanken in Vorarlberg und Tirol am teuersten.