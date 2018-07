Thomas baute Tour-Führung mit Sieg auf Alpe d'Huez aus

Der Brite Geraint Thomas hat am Donnerstag bei der Tour de France die Königsetappe nach Alpe d'Huez im Sprint einer Führungsgruppe der Favoriten auf den Gesamtsieg gewonnen und das Gelbe Trikot erfolgreich verteidigt. Der 32-Jährige verwies den Niederländer Tom Dumoulin und den Franzosen Romain Bardet auf die Plätze. Sein Sky-Teamkollege und Topfavorit Chris Froome folgte auf Platz vier.

Für Thomas ist es der zweite Sieg bei einer Bergankunft in Folge nach seinem Erfolg am Mittwoch in La Rosiere. Seine Führung in der Gesamtwertung konnte der Waliser auch aufgrund der Zeitgutschrift ausbauen, er führt nun 1:39 Minuten vor Froome und 1:50 Minuten vor Dumoulin.