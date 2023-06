Springreitturnier am Pferdehof Bösch mit Topathleten

Die landesweiten Mannschaftstitelkämpfe und mehr als zwanzig Bewerbe stehen am Wochenende in Rankweil an.

RANKWEIL. In den ersten beiden Wochenenden im Juli rückt am wunderschönen Pferdehof Bösch im Reitweg in Rankweil schon traditionell der Reitsport wieder in den Mittelpunkt. An den ersten drei Tagen im Springreitturnier mit fast dreißig Stunden Veranstaltungsdauer wird Pferdesport vom Feinsten der Öffentlichkeit geboten. 22 (!) Bewerbe stehen ab dem kommenden Freitag, 30. Juni, ab 8 Uhr, stehen in Rankweil auf dem Programm. Neben dem Turnier in Dornbirn und Bregenz zählt die große Veranstaltung von Ausrichter Pferdehof Bösch mit dem Gespannfahrverein Montfort zum größten Event im Pferdesport in Vorarlberg. Fast hundert Athleten aus fünf Nationen mit dreihundert Pferden haben ihre Nennung für das Springreitturnier am Pferdehof Bösch Rankweil schon abgegeben. Der Höhepunkt mit den landesweiten Titelkämpfen in der Mannschaftswertung geht am Sonntag ab 14 Uhr über die Bühne. Der Röstelhof Meiningen mit Star Rob Raskin will seinen Vorjahrestitel erfolgreich verteidigen. Im Hauptbewerb am Sonntag um 12 Uhr kämpfen der Belgier Rob Raskin mit Wohnsitz in Meiningen, Monika Niederländer aus Röthis, Miriam Mainetti aus Dornbirn, Annika Schratter aus Weiler und Titelverteidigerin Sophia Heller aus der Schweiz zum engsten Favoritenkreis. Das Ponyreiten am Sonntag ab 11 Uhr wird ein Highlight für die Sportler und die vielen Zuschauer. Fünfzig ehrenamtliche Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf des Events. An allen drei Turniertagen beginnen die Bewerbe ab 8 Uhr. Für beste Bewirtung am Pferdehof Bösch ist gesorgt, der Eintritt ist gratis. Mit den Dressurbewerben werden die Rankweiler Pferdesporttagen am 7. bis 9. Juli fortgesetzt bzw. abgeschlossen. VN-TK