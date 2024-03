Sprechstunde – Diagnose: „Osteoporose“

Osteoporose ist eine Erkrankung, die durch eine niedrige Knochendichte und eine Verminderung der Knochenmasse charakterisiert wird.

Die Krankheit entsteht, wenn die Knochenmasse schneller abnimmt, als sie der Körper wieder ersetzen kann. Am Freitag, dem 15. März 2024, wird bei der Apotheke Kaulfus am Schlossplatz 5 in Hohenems, von 9 bis 12 Uhr, eine Sprechstunde stattfinden. Es werden all Ihre Fragen und Anliegen rund um das Thema „Osteoporose“ beantwortet.