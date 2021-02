Sports Direct schrumpft in Österreich weiter zusammen

Der britische Sportdiskonter Sports Direct ist in Österreich nach wie vor auf Schrumpfkurs. Im Geschäftsjahr 2019/2020, das Ende April 2020 im ersten Lockdown endete, reduzierte sich der Umsatz deutlich von 97 auf 68,5 Mio. Euro, die Zahl der Beschäftigten ging von 877 auf 654 Personen zurück. Nach Steuern erzielte das Unternehmen zwar einen Gewinn, allerdings schrumpfte auch dieser von 1,2 Mio. Euro auf rund 240.000 Euro kräftig zusammen.

Sports Direct hat im abgelaufenen Geschäftsjahr auch bei der Filialzahl weiter abgespeckt und vier Standorte geschlossen. Der Händler verfügt nun in Österreich nur noch über 22 Filialen von einst 50. Mehrere Mitbewerber, darunter Intersport oder XXL, haben sich ehemalige Sport-Direct-Standorte geschnappt. Sports Direct ist in Österreich über den Kauf der Sporthandelsketten Sport Eybl und Experts in den Markt eingetreten.

Trotz der seit Jahren schlechten Entwicklung hält der britische Sporthändler an seiner Österreich-Tochter fest und schießt laufend Geld zu. So haben die Briten etwa einen unbefristeten Bond im Gesamtnennbetrag von 30 Mio. Euro gezeichnet. Außerdem wurde eine unbedingte Garantie zur Deckung des verbleibenden negativen Eigenkapitals in Höhe von maximal 45 Mio. Euro abgegeben sowie ein Rangrücktritt hinter alle anderen gegenwärtigen und zukünftigen Gläubiger in Bezug auf die offenen Verbindlichkeiten aus der Konzernkreditlinie in Höhe von rund 40 Mio. Euro erklärt.