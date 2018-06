Sportplatz im Tiergarten wurde feierlich eröffnet

Nachdem der Sportplatz im Tiergarten nach seiner Sanierung bereits im Juli 2017 zur öffentlichen Nutzung freigegeben wurde. erfolgte nun Anfang des Monats die feierliche Eröffnung.

Bei herrlichem Sommerwetter erwartete die Besucher ein vielfältiges Rahmenprogramm, das von der Offenen Jugendarbeit Hohenems (OJAH) anlässlich des Weltspieletages mitgestaltet und organisiert wurde. Das neue Schmuckstück in der Tiergartensiedlung – ein Ort im Freien, der zum Verweilen für alle einlädt – wurde von Bürgermeister Dieter Egger und Sportstadtrat Friedl Dold offiziell eröffnet. Die Teilnehmer des von der Offenen Jugendarbeit Hohenems organisierten Kleinfeld-Fußballturnieres waren sichtlich begeistert von den optimalen Platzbedingungen des neuen „Tschutterplatzes“.

Auch zahlreiche Besucher und Bewohner aus der Umgebung waren gekommen, um das von der OJAH organisierte Rahmenprogramm, das anlehnend an den Weltspieletag 2018 unter dem Motto „Lasst uns draußen spielen!“ auf die Beine gestellt wurde, persönlich in Augenschein zu nehmen. Die Hüpfburg und das, ebenfalls von OJAH-Jugendlichen durchgeführte Kinderschminken sorgten für Begeisterung bei den ganz Kleinen. Die etwas Älteren zeigten sich sehr interessiert an den Aktivitäten des Hohenemser Schachclubs, die im Rahmen der Eröffnungsfeier präsentiert wurden. Es war ein rundum gelungener Nachmittag „Im Tiergarten“, dem sicher notch weitere folgen werden.