Sportmittelschule Rankweil West im Spitzenfeld

Mit zwei Medaillen bei den Bundestitelkämpfen ist die Rankweiler Schule in der Wertung auf Landesebene sensationell Fünfter.

RANKWEIL. Die kontinuierliche Aufbauarbeit und Weiterentwicklung in den letzten Jahren in den Sportarten Basketball und Handball macht sich für die Sportmittelschule Rankweil West nun bezahlt. Die Rankweiler Pflichtschule gehört zu den mit Abstand erfolgreichsten und besten Bildungseinrichtungen auf Landesebene. Hinter den Schulen in Schruns, Sportgymnasium Dornbirn, Hohenems und dem Privatgymnasium Mehrerau rangiert die SMS Rankweil West heuer in der Wertung der Medaillen bei den Bundestitelkämpfen auf dem hervorragenden fünften Endrang. Mit der Bronzemedaille in der Disziplin Basketball mit Trainer Peter Lins und der Silbernen in der Kategorie Handball hat die SMS Rankweil West im nun zu Ende gehenden Schuljahr gleich zwei Edelmetalle im nationalen Bewerb geholt. Nun gab es seitens vom Land Vorarlberg in Bregenz im Montfortsaal in einem gebührenden Rahmen die große Ehrung. Bildungsdirektorin Evelyn Marte-Stefani gratulierte der SMS Rankweil mit Direktor Stefan Lutz-Marte und den anwesenden zwei erfolgreichen Mannschaften aus der Marktgemeinde Rankweil und würdigte die erbrachten Glanzleistungen. Ehrengeschenke vom Land Vorarlberg wurden an die Schüler der SMS Rankweil-West mit den Trainern Peter Lins und Johannes Khüny inklusive Direktor Stefan Lutz-Marte überreicht. Im nächsten Schuljahr will die SMS Rankweil-West im Basketball mit dem neuen Bewerb drei gegen drei Spieler für ein sportliches Highlight sorgen. Zum Schulstart im September wird Trainer Peter Lins mit den zur Verfügung stehenden Spielern und Talenten schon vermehrt Trainingseinheiten absolvieren um das große Ziel Teilnahme an den Bundesmeisterschaften zu verwirklichen.VN-TK