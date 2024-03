Sportmittelschule Rankweil-West am Ziel seiner Träume

Die Mädchen und Burschen der Rankweiler Schule vertreten nach Finalsiegen die Ländle-Farben in Tulln.

RANKWEIL. Riesengroßer Jubel herrscht im Lager von der Sportmittelschule Rankweil-West. Seit dem langen Bestehen und der Gründung der SMS Rankweil-West gelang den Mädchen und den Burschen nach dem Jahr 2016 zum zweiten Mal im Vorarlberger Schulsport im Bewerb Basketball das Double. Allerdings hatten beide Rankweiler Mannschaften hart zu kämpfen, ehe der vielumjubelte Gewinn des Landesmeistertitel Wirklichkeit wurde. Die neue Mittelschulturnhalle Rankweil war bis auf den letzten Platz auf der Tribüne besetzt und die knapp vierhundert Zuschauer, darunter viele Schüler aus Rankweil und Bregenz mussten ihr Kommen nicht bereuen. „Die taktischen Vorgaben wurden mit Bravour von den Spielerinnen umgesetzt und die Zusatz-Einheiten vor dem großen Showdown haben sich bezahlt gemacht. Es ist der Lohn einer harten, monatelangen Arbeit“, war Basketball-„Macher“ Peter Lins Pädagoge und Trainer der Mädchenmannschaft von der SMS Rankweil-West nach dem Schlusspfiff überglücklich. Im Hexenkessel standen Jessica Rhomberg und seine Teamkolleginnen mit einem knappen 35:33-Heimerfolg gegen die SMS Bregenz-Schendlingen als das glücklichere Team als Landesmeister im Basketball fest. Damit nahm die Truppe von den Coaches Peter Lins und Judith Mößler-Berchtold für die Niederlage in der Gruppenphase an den Bodenseestädtern erfolgreich Revanche. Für die Rankweilerinnen war es in der langen Geschichte schon der insgesamt 13. Titelgewinn auf Vorarlberger Boden. Zu einer wahren Nervenschlacht entwickelte sich auch das große Finale der Burschen. Mit 36:32-Punkten und einer zweimaligen Verlängerung entschieden die Mannen vom Trainergespann Markus Lins und Johannes Khüny das Aufeinandertreffen gegen die starke Mannschaft von SMS Bregenz-Schendlingen auch mit dem nötigen Quäntchen Glück knapp für sich. Beide Teams der SMS Rankweil-West qualifizierten sich für die Bundestitelkämpfe, welche vom 16. Bis 19. April in Tulln in Niederösterreich über die Bühne gehen werden. Beiden Rankweiler Mannschaften ist im Konzert der Großen zum großen Showdown noch einiges zuzutrauen. Mit viel Selbstvertrauen und Optimismus reisen die Rankler in den Osten Österreichs. Der nächste Leckerbissen in der Mittelschulturnhalle Rankweil steht schon in den Startlöchern. 127 Dreier-Teams aus 18 Vorarlberger Schulen der Unterstufe, das sind über 500 Spieler, haben ihre Nennungen für den so attraktiven Bewerb 3x3 Basketball School Jam vom 8. bis 10. April abgegeben. Logisch, dass die SMS Rankweil-West auch hier den Heimvorteil nutzen will und sich am Ende auf dem ersten Rang platzieren möchte.VN-TK