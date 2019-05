Sportministerium kopflos - Projekten droht Warteschleife

Ein Leidtragender der Turbulenzen in der österreichischen Innenpolitik ist das Sportministerium. Nach dem angekündigten Rücktritt von Minister Heinz-Christian Strache (FPÖ) ist das Haus operativ ohne Führung. "Wir sind funktionstüchtig", versichert Philipp Trattner, der Sektionschef im Sportministerium allerdings. Einigen großen Vorhaben, Stichwort Nationalstadion, droht aber die Warteschleife.

Im Ministerium betonte man am Montag gegenüber der APA, dass auch in Abwesenheit von Strache praktisch alles seinen gewohnten Gang nehme. “Ich muss schauen, dass wir funktionstüchtig bleiben, weil wir sind funktionstüchtig”, meinte Trattner. “Wir haben für 2019 ein Budget. Mit diesen Budget können und werden wir arbeiten.” Für 2020 werde man einen Entwurf erarbeiten, “der analog ist zum Budgetentwurf 2019. Damit dann auch die neue Regierung damit arbeiten kann.”

Am Montagabend stand ursprünglich ein Besuch von Strache in Bratislava bei der Eishockey-Weltmeisterschaft an. Der scheidende Sportminister und Vizekanzler wollte das entscheidende Gruppenspiel der österreichischen Mannschaft gegen Italien verfolgen. Arbeitsgespräche mit dem Eishockey-Verband (ÖEHV) waren nicht vereinbart. ÖEHV-Geschäftsführer Christian Hartl beschrieb die Situation wie folgt: “Für uns ändert sich nichts.” Es gebe gültige Verträge als Arbeitsgrundlage und Beamte, die nach wie vor da seien.