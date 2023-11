Sportliche Erfolge, die Hoffnung machen

Die FC Dornbirn-Altherren belohnten die erfolgreiche Nachwuchsteams mit einer Kässpätzle-Partie.

„Ein Bestandteil des Leitbilds der Altherren des FC Dornbirn ist, dass die Nachwuchsmannschaften des Vereins bei besonderen Leistungen honoriert werden, in welcher Form auch immer“, erklärt AH-Mitglied Karl Sparer. Und so war es kürzlich wieder soweit.

„Es ist außergewöhnlich für einen Verein, dass gleich drei Nachwuchsmannschaften, nämlich die U14, U16 und U18 in der Saison 22/23 jeweils das Finale erreichten und damit dokumentieren, welch großartige Nachwuchsarbeit im Verein von den verschiedenen Trainern und Betreuern geleistet wird“, erklärte Hans Wohlgenannt, als Vertreter des OK-Teams der Altherren in einer kurzen Begrüßungsrede und betonte weiter: „Die Jungs können zurecht stolz auf ihre Leistungen sein und das gesamte AH-Team gratuliert zu diesen außergewöhnlichen sportlichen Erfolgen von Herzen.“

„Natürlich hoffen wir, dass der eine oder andere Spieler vielleicht schon in Kürze den derzeit so dringend benötigten qualitätssteigernden Sprung in die Kampfmannschaft schafft“, so Wohlgenannt und bat die erfolgreichen Nachwuchshoffnungen zum gemeinsamen Käsknöpfle-Schlemmen ans Buffet. (cth)