Sportlich in die Ferien gestartet

Die VS Leopold lud zum großen Schulsportfest.

Dornbirn. Ganz schön sportlich ließen die Schüler der VS Leopold vergangenen Woche ihr Schuljahr ausklingen. Nachdem in der Schule das ganze Jahr über der Schwerpunkt „Team- und Kooperationsübungen“ im Mittelpunkt stand, lag die Idee nahe, das Schuljahr auch ganz im Zeichen der Bewegung abzuschließen. Freizeit- und Erlebnispädagoge Martin Stock betreute gemeinsam mit Lehrerin Marion Hallitsch-König das ganze Jahr über das Projekt und hatte sich für das Abschlussfest natürlich wieder ganz besondere Bewegungsspiele ausgedacht. Beim Alternativen Leichtathletikfest warteten 9 spannende Spielestationen auf die neugierigen Sportskanonen.

Ob beim Schlagwurf aus dem Stand, beim Schachtel-Tschutta, Purzelbaumwettrennen oder beim Zielweitsprung, der Spaßfaktor kannte am Freitag keine Grenzen. „Damit auch garantiert keine Langeweile aufkommt, haben wir bei allen Stationen auch noch zusätzlich sogenannte Spaßstationen errichtet, bei denen lange Wartezeiten unterhaltsam überbrückt werden können“, so Hallitsch-König. An Langeweile war an diesem Vormittag auf jeden Fall nicht zu denken. Bis kurz vor Mittag hatten alle Schulklassen die verschiedenen Stationen absolviert. Gestärkt mit vielen schönen und gemeinsamen „Bewegungs- und Teamerlebnissen“ aus dem Schuljahr 2017/18 starteten die Leopold-Schüler in ihre wohlverdienten Sommerferien.