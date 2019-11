Sportgymnasium Ã¶ffnete TÃ¼ren

Am Freitag, dem 15.11., lud das Sportgymnasium Dornbirn zum Tag der offenen Tür und zum „Schnuppern“ ein. Über 250 interessierte Schüler und Schülerinnen sowie deren Eltern ließen sich diese Chance nicht entgehen und warfen einen Blick „hinter die Kulissen“.

Olympiamedaillengewinner Wolfram Waibel, Handballnationalspieler und Torschützenkönig der deutschen Handball-Bundesliga, Robert Weber, die mehrfache Weltmeisterin im Ringen, Nikola Hartmann, Olympiateilnehmerin Caroline Weber, Snowboardcross-Weltcupass Alessandro Hämmerle. Diese Liste könnte noch länger fortgeführt werden. Sie alle haben die Ausbildung am Sportgymnasium in Dornbirn genossen und dort erfolgreich maturiert.

Am Freitag konnten beim Tag der offenen Türe nun mehr als 250 Schüler und Schülerinnen im Sportgymnasium „schnuppern“ und sich ein Bild von der Schule machen. Sie konnten bei den verschiedenen Unterrichtsfächern, die sich einzeln präsentierten, Informationen einholen und hatten die Gelegenheit, Schüler und Schülerinnen sowie Lehrer und Lehrerinnen des Sportgymnasiums kennenzulernen und mit ihnen über die Schule zu sprechen.

Showblöcke als Highlight

Highlight für die sich informierenden Kinder und deren Eltern waren sicherlich die verschiedensten Showblöcke, die es abwechselnd in den Messehallen zu sehen gab. Dabei stellten die Schüler und Schülerinnen des Sportgyms gemeinsam mit den Lehrpersonen und TrainerInnen das sportschulische Angebot vor und gaben Einblicke in diverse Sportarten. Die jungen Athleten und Athletinnen stellten dabei ihr Talent und Können unter Beweis, indem sie sich und ihren Sport vor der begeisterten Kulisse in der Messehalle präsentierten. Wer zum Schnuppern kam, konnte auch gleich einige Teile des breiten Sportangebotes selbst erproben.

Organisiert wurde der Tag der offenen Tür am Sportgymnasium Dornbirn vom LeherInnenkollegium. Federführend war dabei neben Direktor Josef Spiegel Sport- und Psychologie/Philosophie-Lehrerin Charlotte Simma-Vlašić.

„Uns war es wichtig, die drei Zweige der Schule vorzustellen: Vielseitigkeit, Leitungssport und Spitzensport. Alle drei Ausbildungswege haben ein gemeinsames Ziel: Individuelle sportliche Interessen und die schulische Ausbildung Hand in Hand zu ermöglichen!“ so Simma-Vlašić.

Im Anschluss an den Tag der offenen Tür fand in der Schule ein Elternabend statt, bei dem nochmals die wichtigsten Informationen präsentiert wurden.