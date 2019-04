Sportgymnasium holte den Ländletitel

Messestädter siegten bei der Landesmeisterschaft der Oberstufengymnasien.

Dornbirn . Am vergangenen Donnerstag fand auf der Sportanlage Haselstauden die Landesmeisterschaft der Oberstufengymnasien statt. Das Team des Sportgymnasium Dornbirn konnte sich mit dem Sieg auch für die Bundesmeisterschaft in der Steiermark qualifizieren.

Acht Schulteams aus dem ganzen Land waren im Haselstauden am Start und duellierten sich den ganzen Tag um den Landesmeistertitel. Die Mannschaft des Sportgymnasium Dornbirn mit den Betreuern Hagen Hörl und Andreas von der Thannen startete gleich im ersten Spiel am frühen Vormittag hellwach ins Turnier und feierte gegen die HAK Bludenz einen 2:0 Erfolg. Nach einer unglücklichen Niederlage gegen Lustenau und einem torlosen Remis gegen die HTL Dornbirn konnte sich das Sportgym für das Halbfinale qualifizieren.

Im Duell um den Finaleinzug ging es für die Dornbirner im Halbfinale am Nachmittag gegen die HAK Feldkirch. Die Messestädter kamen in diesem Spiel dank tollen Kombinationen immer wieder gefährlich vor das Tor der Oberländer und sicherten sich am Ende mit einem klaren 3:0 Erfolg den Finaleinzug. Im Endspiel ging es gegen die Wirtschaftsschulen Bezau und trotz langsam einsetzender Müdigkeit entwickelte sich ein flottes und spannendes Duell. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit setzten sich die Dornbirner in Hälfte zwei ab und sicherten sich am Ende des Tages mit einem 3:1 Erfolg gegen die Gäste aus dem Wald den Turniersieg. Dank einer taktisch hervorragenden Mannschaftsleistung konnte das Team des Sportgymnasium Dornbirn den Titel einfahren und sich so auch für die Bundesmeisterschaft im steirischen Hartberg qualifizieren. MIMA