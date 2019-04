Sportgymnasium gewinnt Schulolympics

Die Fußballer vom Sportgymnasium Dornbirn qualifizieren sich fürs Bundesfinale in der Steiermark.

Für die Kreuzspiele konnten sich schließlich die BHAK/BHAS Feldkirch, BHAK/BHAS Lustenau, das Sportgymnasium Dornbirn und die Bezauer Wirtschaftsschulen qualifizieren. Im Spiel um den dritten und vierten Platz setzte sich am Ende Feldkirch gegen Lustenau durch. Das Finale lautete dann Bezau gegen Dornbirn. Die Bezauer Wirtschaftsschulen hielten in der ersten Hälfte zunächst gut mit, die zweite Hälfte jedoch dominierte das Sportgymnasium Dornbirn und holte sich den Titel als beste Schulmannschaft im Ländle. Damit geht es für die Kicker aus dem Sportgymnasium vom 3.6. bis zum 6.6. zur Bundesmeisterschaft in Hartberg.