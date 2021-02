Sportgipfel mit Anschober, Kogler ohne konkrete Ergebnisse

Keine Zusage für konkrete Öffnungsschritte im Breitensport hat das Gipfeltreffen von Sportminister Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) und Vertretern des organisierten Sports am Freitag gebracht. Die beiden Regierungsvertreter sicherten dem Sport zwar eine prioritäre Behandlung zu, die entscheidende Frage sei aber "Wann ist der Tag X?", meinte Anschober. Sport-Austria-Präsident Hans Niessl hofft auf erste Lockerungen schon am Montag, 1. März.

Es dürfte zumindest vager Konsens darüber herrschen, dass zuerst Kindern wieder mehr sportliche Betätigungsfelder ermöglicht werden sollen, zumal diese durch den Schulbesuch sowieso regelmäßig getestet werden. 571.000 Kinder seien in Österreich in Sportvereinen organisiert, sagte Niessl, der sich dabei auf eine Mikrozensus-Erhebung der Statistik Austria von 2017 bezog. Kogler merkte an, dass bei Öffnungen Outdoor- Vorrang gegenüber Indoor-Sportarten haben würden, Mannschaftssportarten mit hoher Kontaktintensität würden eher später drankommen.