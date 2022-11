Sportfreunde Stiller auf "spannender Forschungsreise"

Nach ihrem letzten Konzert 2017 sind die Sportfreunde Stiller vorerst getrennte Wege gegangen. Die Stimmung in der Band war nicht gut, die Zukunft offen. Mit der Single "I'm Alright" und einem Auftritt beim diesjährigen Nova Rock meldete sich das Trio zurück. "Wir haben uns sehr vorsichtig wieder angenähert, waren zum Teil unsicher, aber voller Freude als wir bemerkt haben, dass wir wieder Bock haben, zu dritt Musik zu machen", sagte Sänger Peter Brugger im APA-Interview.

Neben der Selbstfindung müssten sich die Sportfreunde mit veränderten Rahmenbedingungen im Musikgeschäft auseinandersetzen. "In den sechs Jahren, in denen wir weg waren, hat sich so viel verändert wie Musik konsumiert wird. Wenn man da mithalten will, muss man sich dem annähern", so Linhof. "Viele junge Menschen sind nach dem ersten Refrain raus aus dem Lied. Daher heißt es heute: 'Hey, Ihr müsst viel schneller auf den Punkt kommen, am allerbesten fängt ihr gleich mit dem Refrain an, zweieinhalb Minuten und dann aufhören!'" Am 29. Juni 2023 sind die Sportfreunde Stiller wieder in Österreich zu erleben, wenn sie in der Wiener Arena ein Open-Air-Konzert geben.