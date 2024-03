Sportflugzeug legte auf Innsbrucker Airport Bruchlandung hin

Ein zweimotoriges Sportflugzeug aus der Schweiz hat Freitagnachmittag am Innsbrucker Flughafen beim Aufsetzen auf die Landebahn eine Bruchlandung hingelegt. Offenbar gab es Probleme mit dem Fahrwerk, das nicht richtig ausgefahren werden konnte, bestätigte ein Polizeisprecher der APA entsprechende Medienberichte. Sowohl der Pilot als auch sein Co-Pilot blieben unverletzt. Am Flugzeug entstand Sachschaden in vorerst unbekannter Höhe.

Das Sportflugzeug war "quasi auf dem Bauch gelandet und über die Rollbahn geschlittert", erklärte Klaus Hohenauer von der Luftfahrtbehörde des Landes Tirol gegenüber der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung". Die Rollbahn musste vorübergehend gesperrt werden. Die Konsequenzen für den Flugverkehr am Innsbrucker Airport hielten sich in Grenzen: Eine Passagiermaschine aus London musste nach München umgeleitet werden, hieß es.