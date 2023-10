Sportbudget mit 231,5 Mio. Euro unverändert

Der Sport in Österreich hat 2024 ein Budget in selber Höhe wie 2023 zur Verfügung. Nach der Rekordsteigerung von 48,5 Prozent im Vorjahr sind für das kommende Jahr 231,5 Millionen Euro budgetiert, wie sich aus dem am Mittwoch veröffentlichten Budgetbericht ergibt. Bereinigt um die Einmalmaßname Energiekostenzuschuss von 15 Mio. Euro ergibt sich laut Sportministerium eine Steigerung von 6,9 Prozent. Die Besondere Sportförderung beträgt unverändert 120 Mio. Euro.

"Seit 2020 konnte das Sportbudget um mehr als 60 Prozent erhöht werden - das ist nach dem Rekordbudget 2023 die nächste Sensationsnachricht für den österreichischen Sport", erklärte Sportminister Werner Kogler. Im Hinblick auf die Olympischen Spiele nächstes Jahr in Paris werden neun aussichtsreiche Sommersportverbände in ihrer Vorbereitung mit 3,3 Mio. Euro unterstützt, olympische Fachverbände werden für die Talentegewinnung in Schulen mit 1,5 Mio. Euro gefördert.

Das in Planung befindliche Trainingszentrum des Fußball-Bundes in Aspern wird mit 10 Mio. Euro gefördert, das Landessportzentrum Tirol mit 5,0 Mio. und die "Tägliche Bewegungseinheit" sowie das Projekt "Kinder gesund bewegen" mit 3,8 Mio. Euro.