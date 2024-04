Sport, Sprache und Kultur

Im Rahmen eines „Erasmus+“ - Projektes nahmen 26 Mädchen und Burschen des BG Feldkirch - Rebberggasse am internationalen Volleyballturnier in Ensisheim/Frankreich teil. Zusammen mit den vier Begleitpersonen erlebten sie viele neue Aspekte eines großen Turniers.

Nach rund vier Jahren Pause konnte man sich wieder an die Fortsetzung des Projektes wagen. Damals sammelten die Teilnehmer viele Erfahrungen in Sachen Sport und Kultur. In diesem Jahr bot sich erneut die Möglichkeit, mit dreizehn- bzw. vierzehnjährigen Mädchen und Burschen teilzunehmen. Dabei ging es nicht so sehr darum, sich volleyballtechnisch weiterentwickeln, sondern auch eine neue Kultur kennen zu lernen. Da einige Jugendliche in der Schule Französisch gewählt haben, konnte das Erlernte gleich vor Ort „ausprobiert“ werden. Trotz des großen Niveauunterschieds zu den französischen Spitzenteams wurden auch viele Spiele gewonnen. „Das Turnier war eine lehrreiche Erfahrung für uns alle“ bemerkte zum Beispiel Swea. „Jedes Spiel war eine Gelegenheit, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern und aus den Fehlern zu lernen“.