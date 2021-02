Sport an Schulen: Schwierige Voraussetzungen

Mit dem Schulstart nächste Woche beginnt auch wieder der Sportunterricht, allerdings unter schwierigen Voraussetzungen.

Conny Berchtold ist Fachinspektor für Schulsport in Vorarlberg. Mit ihm hat sich Philipp Fasser über die Situation an den Schulen in der anhaltenden Coronakrise, besonders was den Schulsport betrifft, unterhalten.