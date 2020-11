SPÖ wirft ÖVP Behinderung der Arbeit im Cb-U-Ausschuss vor

Die SPÖ Burgenland hat am Montag ihren Vorwurf bekräftigt, die ÖVP blockiere die Arbeit des Untersuchungsausschusses zur Commerzialbank Mattersburg (Cb). Finanz-, Innen- und das von den Grünen geleitete Justizministerium hätten bisher keine Akten geliefert, ortete SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich ein "Riesenproblem". Man wolle den Ausschuss auf alle Fälle weiterführen. "Dazu brauchen wir aber die geforderten Akten", betonte Hergovich.

"Bleiben uns diese aber weiter verwehrt, können wir 95 Prozent des Untersuchungsgegenstandes einfach nicht untersuchen", so der SPÖ-Klubobmann. Allem Anschein nach habe das von den Grünen geführte Justizministerium zumindest vorgehabt, Akten zu liefern, vermuten Hergovich und SPÖ-Fraktionssprecher Roland Fürst.

Aus einem Schreiben vom 29. Oktober an die Landtagsdirektion gehe nämlich hervor, dass der Aktenanforderung trotz aller Bemühungen mit dem Fristende 2. November 2020 voraussichtlich nicht entsprochen werden könne. Man sei derzeit mit den beiden ÖVP-geführten Ministerien "noch in Abstimmung", um eine "einheitliche und rechtlich einwandfreie Vorgehensweise zu gewährleisten", habe es geheißen.

"Dieses Schreiben in Kombination mit dem Fakt, dass bis dato keine Akten eingetroffen sind, impliziert für uns, dass das Grüne Justizministerium liefern wollte, aber von der ÖVP offensichtlich daran gehindert wurde. Wir haben auch informell Hinweise, dass dem so ist", so Fürst.