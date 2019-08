SPÖ will Pendler mit Klimabonus in die Öffis bringen

Die SPÖ setzt im Wahlkampf weiter auf das Thema Klimaschutz. Nach dem 1-2-3-Klimaticket plädieren die Sozialdemokraten jetzt für einen "Klimabonus" - einen Zuschlag, mit dem das kleine zum großen Pendlerpauschale anwächst, wenn der Weg zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt wird. Zudem will SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner das Pendlerpauschale sozial treffsicherer machen.

Deshalb schlägt die SPÖ vor, das Pauschale in einen kilometerabhängigen Absetzbetrag umzuwandeln. Dann würde es direkt von der Steuerschuld abgezogen, "also 1:1 in die Brieftasche der Pendler wandern". Der Manager, der mit seinem SUV zur Arbeit nach Wien fährt, bekäme dann 450 Euro Gutschrift - die Angestellte aber 700 Euro, wenn sie mit der Bahn fährt und damit den "Klimabonus" lukriert. "Verantwortungsvolle und mutige Klimapolitik ermöglicht allen ein klimafreundliches Leben, indem sie Anreize schafft, bei denen sie am Ende nicht draufzahlen müssen, sondern sogar davon profitieren", preist Rendi-Wagner die Vorschläge der SPÖ an.