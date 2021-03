SPÖ will Exekution gegen Blümel wegen Mails für U-Ausschuss

Der Fraktionsvorsitzende im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Jan Krainer, ersucht in einem Brief den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, Christoph Grabenwarter, um die Exekution des Urteils gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wegen der Lieferung ausstehender E-Mails. SPÖ, NEOS und FPÖ hatten diese mit einer Beschwerde beim VfGH urgiert und Recht bekommen. Das Finanzministerium ließ aber die Frist von zwei Wochen verstreichen und blieb trotz Urteils säumig.

Die Oppositionsparteien hatten sich mit einer Beschwerde wegen unvollständiger Aktenlieferungen an den VfGH gewandt. Dieser hielt in einem vor zwei Wochen veröffentlichten Erkenntnis fest, dass die Daten - darunter E-Mails des heutigen ÖBAG-Chefs Thomas Schmid - vorgelegt werden müssen. Wie Krainer in dem der APA vorliegenden Brief schreibt, sei "trotz Ablauf von zwei Wochen seit der Zustellung des Erkenntnisses bis zum heutigen Tag keine Aktenvorlage durch den Bundesminister für Finanzen erfolgt".