SPÖ will 500 Euro-Gutschein für Corona-Impfung

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hält angesichts der dramatischen Corona-Infektionszahlen der letzten Wochen und der neuen Variante Omikron eine Durchimpfungsrate von 90 Prozent für notwendig, um weitere Lockdowns zu verhindern. Zusätzlich zur angekündigten Impfpflicht solle man positive Anreize setzen, fordert Rendi-Wagner nun einen 500 Euro-Gutschein für alle, die mit dem dritten Stich dazu beitragen. Im Gesundheitsministerium winkt man allerdings ab.

"In der derzeitigen Impfpflicht-Debatte wird der Fokus zu sehr auf das Strafen gelegt", findet Rendi-Wagner. "Es ist wichtig, ein gemeinsames Impfziel auszurufen und auch auf positive, einladende und daher zusammenführende Anreize zu setzen", meinte sie am Samstag in einer Presseaussendung. Ihr Vorschlag: Ein Gutschein von 500 Euro ("rot-weiß-roter Impfscheck") zur Einlösung in heimischen Betrieben für alle, die an einer Durchimpfungsrate von 90 Prozent der impfbaren Bevölkerung mitwirken.