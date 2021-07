SPÖ warnt vor "Wissensmonopol" durch Forschungsdatenbank

Die Regierung plant die Etablierung einer Forschungsdaten-Plattform, die zu einer Bündelung unzähliger Daten führen und der Statistik Austria damit ein mächtiges Wissensmonopol in die Hand geben wird, wie SPÖ-Datenschutzsprecher Christian Drobits gegenüber der APA kritisiert. Die SPÖ sieht bei dem Vorhaben enormen Diskussions- und Verbesserungsbedarf. Der Gesetzesentwurf biete in seiner derzeitigen Form viele Missbrauchsmöglichkeiten, warnt Drobits.

Die SPÖ stehe der grundsätzlichen Idee, der Forschung den Zugang zu Daten zu ermöglichen, aufgeschlossen gegenüber, erklärt der Mandatar. Die Sozialdemokraten verlangen aber Verbesserungen bzw. Konkretisierungen im Gesetz. Den Entwurf für das "Austrian Micro Data Center" wurde kürzlich in Begutachtung geschickt, diese läuft bis 8. August. Am 22. Juli ist das Gesetzesvorhaben Thema im Datenschutzrat. Starten soll das Mikrodatenzentrum sechs bis zwölf Monate nach Beschluss des Gesetzes. Über die neue Plattform sollen jene öffentlichen "Register", die schon jetzt durch die Statistik Austria ausgewertet werden, auch für die Grundlagenforschung zur Verfügung stehen. So könnten Universitäten und andere zugelassene Einrichtungen Informationen aus dem Melderegister oder dem Bildungsstandregister für ihre Forschung verwenden.