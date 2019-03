SPÖ Vorarlberg für Systemwechsel im Tierschutz

Die SPÖ fordert nach der neuerlichen Veröffentlichung eines Viehtransport-Skandals einen Systemwechsel in der Vorarlberger Landwirtschaft.

„Jedes Tier hat das Recht auf ein Leben ohne Leid und Qual. Doch die Regelmäßigkeit an Tierquälerei-Fällen in Vorarlberg hat offenbar System. Daher braucht es einen Systemwechsel. Viehzucht darf nicht zu Tierquälerei führen“, findet SPÖ-Landesvorsitzender Martin Staudinger klare Worte in einer Presseaussendung.