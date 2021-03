SPÖ und NEOS wollen wissen welche Firmen Miete zahlen müssen

Die Oppositionsparteien SPÖ und NEOS fordern gemeinsam von der Regierung Klarheit, ob im Corona-Lockdown geschlossene Betriebe Miete zahlen müssen oder nicht. Ohne so eine Klarstellung würden sich die Hilfsmaßnahmen angesichts der zu erwartenden Klagsflut zu einem "Konjunkturpaket für Anwälte" entwickeln, meint SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter. Es sei unzumutbar, dass ein Pächter nicht weiß, ob er die Pacht zahlen muss, so NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn.

Der Wiener Cafetier Berndt Querfeld wies in der gemeinsamen Pressekonferenz auf eine Zwickmühle hin, in der er sich als Unternehmer befinde. Er habe zwar bis Ende 2020 "ausreichend Förderung zum überleben" erhalten, die Kosten für die Mitarbeiter seien vor allem dank Kurzarbeit "mit ein paar Hoppalas" wie die Urlaubsersatzleistung darstellbar.

Viel schwieriger sei aber der Umgang mit Mietzahlungen. Einerseits interpretiere er die Gesetzeslage so, dass er wegen der behördlichen Schließung für die umsatzlose Zeit keine Miete zahlen müsse. Aber auch die Förderpolitik der Regierung, konkret der Förderorganisation COFAG, sei unklar und verkompliziere die Lage. Denn die COFAG verlange von Unternehmern, dass sie ihre Miete so stark reduzieren wie möglich und will nur den gerechtfertigten Anteil der Miete fördern - was zu viel geflossen ist, kann die COFAG sogar zurückfordern. Dabei gibt es laut Querfeld aber keine Auskunft, was genau "gerechtfertigt" wäre.