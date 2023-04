SPÖ stellt heute weiteres Vorgehen zu LH-Wahl in NÖ vor

In der Diskussion um die Gültigkeit der Wahl von Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zur niederösterreichischen Landeshauptfrau und Udo Landbauer (FPÖ) zu ihrem Stellvertreter wird die SPÖ heute, Mittwoch, mittags in einer Pressekonferenz über das weitere Vorgehen informieren. Die Frist für eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) läuft bis Donnerstag. Die NEOS haben angekündigt, ein mögliches Rechtsmittel zu unterstützen.

Hannes Weninger, der Klubobmann der SPÖ Niederösterreich, hatte am Dienstag eine verfassungsrechtlich eindeutige Klarstellung gefordert. Am Nachmittag teilte er schließlich mit: "Wir lassen uns jetzt nicht auf einen juristischen Schlagabtausch ein", man wolle sich stattdessen auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren. Am Mittwoch wurde kurzfristig zu einem Pressegespräch in St. Pölten eingeladen, in dem SPNÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander die weitere Vorgangsweise "betreffend mangelnder Rechtssicherheit bei der Wahl von LH Mikl-Leitner" präsentieren wird.