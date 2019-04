SPÖ-Sozialsprecher betont Bedeutung der Sozialpartnerschaft

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch hat heute die Bedeutung der Sozialpartnerschaft hervorgestrichen. Sie hätte zu Kollektivvertragsverhandlungen im Bausektor "auf Augenhöhe" geführt und "historische Erfolge im Lehrlingsbereich" gebracht.

Muchitsch, der auch Vorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz ist, strich in einer Aussendung weiters hervor, dass alle Kollektivvertragsrunden im Baubereich heuer in der ersten Runde abgeschlossen wurden. Zum Vergleich: In der Maschinen- und Metallwarenindustrie, die die Herbstlohnrunde einleitet, sind vier bis fünf Verhandlungsrunden nichts ungewöhnliches.