SPÖ sorgt sich um überbetriebliche Lehrwerkstätten

Unternehmen tun sich derzeit extrem schwer, genug geeignete Fachkräfte zu finden. Gleichzeitig sieht die SPÖ nun auch die überbetrieblichen Lehrwerkstätten des AMS in Gefahr. Im Zuge der von der Regierung beabsichtigten Kürzungen des AMS-Budgets dürften die Mittel für die Ausbildungsplätze - 2017 rund 173 Mio. Euro - "unter die Räder kommen", befürchtet SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher.

“Dies ist Sparen am falschen Platz, da die Wirtschaft in Österreich gerade jetzt über einen beträchtlichen Facharbeitermangel klagt”, betonte Lercher am Samstag in einer Aussendung. Die AMS-Mittel dafür sollten vielmehr aufgestockt werden, um noch mehr Arbeitskräften diese Möglichkeit zu bieten.