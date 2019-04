SPÖ skeptisch zu Reformplänen für Nachrichtendienste

Die SPÖ ist bezüglich der Reformpläne zu den Berichtspflichten der Geheimdienste skeptisch. Die SPÖ-Abgeordnete Angela Lueger sprach sich am Dienstag vor allem gegen eine Bündelung der zersplitterten Kompetenzen der Rechtsschutzbeauftragten (Landesverteidigungs-, Innen-, Justiz- und Finanzministerium) im Bundeskanzleramt aus. Eine solche Zusammenführung sei nur im Bereich des Parlaments sinnvoll.

Den Vorschlag der ÖVP-FPÖ-Regierung bezeichnete Lueger als unausgegoren. Das erkenne man auch daran, dass Kurz die Ministerverantwortung “in keiner Weise angesprochen” habe. “Sollten Bundeskanzler und Vizekanzler über jeden Schritt der Geheimdienste in Zukunft informiert werden, so müssten diese beiden natürlich auch die Verantwortlichkeit für das Handeln dieser Dienste tragen”, so die SPÖ-Abgeordnete. “Dann stellt sich allerdings wirklich die Frage, was macht der Bundesminister für Inneres in Zukunft noch? Es ist erkennbar, dass der Bundeskanzler nunmehr die Unzuverlässigkeit seines Koalitionspartners erkannt hat, und deswegen die Verfassung biegen möchte, damit dieser als Innenminister in Zukunft in sensiblen Bereichen keine Verantwortung mehr hat, aber dennoch den Titel Innenminister weiterführen darf”, sagte Lueger.